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26 минут назад

iPhone 14 Pro в новом цвете еще не вышел, а его уже раскритиковали

Газета.Ru

Apple исключит из цветовой гаммы iPhone 14 Pro и Pro Max синий цвет и заменит его на фиолетовый градиент. Информация об этом и фотографии смартфона в новом цвете появились на сайте китайского издания MyDrivers. В СМИ также отметили, что пользователям соцсетей не понравился iPhone в новом исполнении.

Фанаты раскритиковали еще не вышедший iPhone 14 Pro
Фото: Газета.руГазета.ру

Судя по опубликованным снимкам, фиолетовый iPhone в зависимости от света будет переливаться от насыщенного фиолетового цвета к светло-синему. Китайская аудитория оказалась недовольна таким решением Apple: некоторые пользователи называют новый цвет уродливым.

Кроме фиолетового, покупателям на старте продаж будут доступны iPhone 14 Pro и Pro Max в сером, белом и золотом цветах. До этого также ходили слухи, что Apple выпустит некую титановую версию нового смартфона, однако, по последним данным, компания отказалась от этого решения из-за дороговизны его исполнения.

Анонс iPhone 14 состоится уже на следующей неделе, 7 сентября.

Ранее «Газета.Ru» писала об открытие предзаказов новинок Apple в России.

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