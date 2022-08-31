Asus выпустит флагман без вырезов и отверстий

Уже через пару недель Asus анонсирует свой новый топовый смартфон — Asus ROG 6 Dimensity Extreme Edition. Но уже сейчас мы можем оценить внешний вид устройства.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Всё дело в том, что в Сети появились фотографии грядущей новинки. И, судя по ним, смартфон получит местами устаревший дизайн.

Если быть точнее, то речь идёт о верхней рамке — она здесь настолько огромна, что напоминает таковые у не самых дорогих моделей Xiaomi из 2018 года.

С одной стороны, можно понять, зачем Asus пошла таким путём — компания решила избежать каких-либо вырезов или отверстий, которые можно увидеть чуть ли не в каждом первом современном телефоне. С другой — а кто об этом просил?

Из прочих особенностей ROG 6 Dimensity Extreme Edition можно отметить переход линейки с Snapdragon 8+ Gen 1 на MediaTek Dimensity 9000+. Экран смартфона будет поддерживать частоту обновления 165 Гц, а основная камера сможет похвастаться разрешением 50 Мп. Ёмкость аккумулятора устройства составит 5000 мАч.