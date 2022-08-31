РФПИ объявил об эффективности назальной формы "Спутника V"

Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" формирует длительный и устойчивый иммунный ответ, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий релиз имеется в распоряжении "Газеты.Ru".
Статья об исследовании вакцины на мышах и нечеловекообразных обезьянах опубликована в рецензируемом международном медицинском журнале Emerging Microbes & Infections.
"Препарат сформировал сильный и продолжительный (не менее 180 дней) иммунный ответ против коронавирусной инфекции как на уровне всего организма, так и локально на слизистых органов дыхания животных", - говорится в релизе фонда.
По результатам исследования, у мышей введение вакцины интраназально и внутримышечно сформировало сравнимые показатели антиген-специфического иммунитета, при этом только назальная вакцина простимулировала формирование гуморального и клеточного иммунного ответа в легких.
"Легкие особенно уязвимы при заражении новыми подвариантами коронавируса, включая BA4 и BA5 штамма Омикрон, поэтому назальная форма вакцины, блокирующая распространение вируса уже на стадии попадания в организм на слизистых носоглотки, может стать ключевым инструментом для победы над пандемией", - подчеркивает РФПИ.
Ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".