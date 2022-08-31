Xiaomi анонсировала "пистолет" для мойки автомобилей

Компания Xiaomi выпустила под брендом MIJIA беспроводную автомобильную мойку в виде пистолета. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Устройство способно нагнетать давление до 2,4 МПа, что позволяет достичь производительности до 180 литров воды в час. Также отмечается, что в корпусе устройства имеется резервуар для моющего средства, благодаря которому «пистолет» можно использовать не только для полоскания, но и для намыливания автомобилей.

С точки зрения электропитания, мойка MIJIA является беспроводным гаджет. В него встроен аккумулятор емкостью 2000 мАч, который заряжается за 90 минут через разъем USB-C. В комплекте идет специальная док-станция.

Устройство не только минималистично выглядит, но и весит всего 1,3 кг. То есть с ним можно легко управляться одной рукой. Также отмечается, что корпус мойки имеет защиту от влаги по стандарту IPX6.

Ввиду того, что «пистолет» можно подключить к обычному садовому шлангу, в Xiaomi утверждают, что новинку можно использовать не только для мойки машин, но и для полива растений в саду. Мощность струи регулируется.

Поставки нового гаджета Xiaomi MIJIA стартуют 8 сентября. Цена – 499 юаней (примерно 4,3 тыс. руб.).