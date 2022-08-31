В России захотели тушить пожары «лыжами»

Специалисты из университета в Иркутске придумали специальные платформы для тушения природных пожаров в России. За основу изобретения взяли лыжи для хождения по болоту. Об этом сообщают «Известия».

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Использовать подобные конструкции для тушения пожара захотели в Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского. Ученые проанализировали, что при раннем обнаружении возгораний пожарные могут затаптывать огонь ногами, однако способ не всегда эффективен.

Чтобы увеличить площадь воздействия на очаги, в университете разработали платформы — две планки с загнутыми носками и пятками, ближе к внешней стороне нога фиксируется подковообразным креплением. Снизу на «лыжах» закрепят прорезиненную ткань.

С помощью «лыж» пожарные должны будут правой ногой перемещаться по кромке очага, а левой наступать на не охваченные огнем участки. Тушить огонь можно будет и обеими лыжами, держа ноги под углом. Ученые получили патент на изобретение.