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1 час назад

В России захотели тушить пожары «лыжами»

Lenta.ru

Специалисты из университета в Иркутске придумали специальные платформы для тушения природных пожаров в России. За основу изобретения взяли лыжи для хождения по болоту. Об этом сообщают «Известия».

В России захотели тушить пожары «лыжами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Использовать подобные конструкции для тушения пожара захотели в Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского. Ученые проанализировали, что при раннем обнаружении возгораний пожарные могут затаптывать огонь ногами, однако способ не всегда эффективен.

Чтобы увеличить площадь воздействия на очаги, в университете разработали платформы — две планки с загнутыми носками и пятками, ближе к внешней стороне нога фиксируется подковообразным креплением. Снизу на «лыжах» закрепят прорезиненную ткань.

С помощью «лыж» пожарные должны будут правой ногой перемещаться по кромке очага, а левой наступать на не охваченные огнем участки. Тушить огонь можно будет и обеими лыжами, держа ноги под углом. Ученые получили патент на изобретение.

Ранее Министерство юстиции, Минприроды, МЧС и Минэкономразвития захотели ввести в России штрафы для тех, кто владеет или арендует лесные участки, но препятствует тушению природных пожаров. Размер штрафа будет зависеть от статуса нарушителя.

Наука и техника,Минэкономразвития,
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