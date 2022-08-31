SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками сети Starlink

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 22:40 по местному времени (08:40 мск среды). На низкую околоземную орбиту будут выведены 46 микроспутников.

Первая ступень носителя ранее использовалась в шести запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.