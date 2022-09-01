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56 минут назад

Найден бессмертный вид медуз

Lenta.ruиещё 2

Испанские ученые из Университета Овьедо нашли «бессмертный» вид медуз, которые способны возвращаться в новорожденное состояние и снова становится взрослыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Найден бессмертный вид медуз
Фото: Adisha Pramod / Legion-media.ruAdisha Pramod / Legion-media.ru

Обнаруженный еще 15 лет назад вид получил название Turritopsis dohrnii (T. dohrnii), и в отличие от других видов, теряющих свою способность к омоложению по достижению половой зрелости, этот представитель может продолжать данный цикл бесконечно. Такой эффект достигается за счет уникальных генов, которых у этой медузы в два раза больше, чем у других видов. Именно они позволяют морскому животному копировать и восстанавливать ДНК.

Эту способность T. dohrnii активирует для защиты от хищников, что позволяет ей превратиться в полип (одну из стадий жизненного цикла) и закрепиться на морском дне, а когда угроза исчезнет, то существо снова трансформируется в медузу. Turritopsis dohrnii — единственная медуза, способная сохранить до 100 процентов своего потенциала омоложения на пострепродуктивных стадиях.

В августе американские специалисты из Университета Мэриленда выявили механизм, позволяющий большим бурым кожанам (Eptesicus fuscus) относительно долго жить (по меркам летучих мышей).

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