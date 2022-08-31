Учёные изобрели имплант, помогающий бороться с перееданием

Мозговой имплант, который помогает бороться с перееданием, изобрели учёные. Устройство определяет и разрушает сигналы, которые побуждают человека больше есть. Испытания импланта провели на двух группах добровольцев, страдающих ожирением. Результаты опубликовали в Nature Medicine.

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Предыдущая работа от 2017 года показала, что причиной определённой активности в ядре может быть импульсивное поведение, в том числе переедание. Исследователи предположили, что можно отслеживать такие сигналы, используя специальные устройства. До этого мозговые импланты применяли для лечения болезни Паркинсона и эпилепсии. Но они основывались на предварительно запрограммированных импульсах электрической стимуляции.

Теперь использовался другой подход. Его целью был контроль импульсивного поведения путём выявления и блокирования специфических сигнатур мозговой активности. Двум пациентам с ожирением имплантировали устройство и наблюдали за ними в течение полугода.

В ходе первого этапа отслеживали мозговую активность каждого пациента, чтобы обнаружить признаки переедания. Затем включили импланты, закодированные собственным нервным триггером переедания отдельного пациента. Во время эксперимента никаких побочных эффектов от импланта не выявили.

В итоге выяснилось, что у обоих испытуемых значительно уменьшилось количество перееданий. Каждый из них в среднем похудел на пять килограммов.