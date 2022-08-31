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19 минут назад

Первый спутник КНР наблюдения за Солнцем добился значительных результатов

Свободная пресса

На пресс-конференции Китайского национального космического управления выяснилось, что первый китайский спутник наблюдения за Солнцем зафиксировал почти сотню солнечных извержений. Кроме того, он завершил свои орбитальные испытания и эксперименты.

Китайский спутник наблюдения за Солнцем показал первые результаты
Фото: NASANASA

По словам главного конструктора китайского проекта системы наблюдения за поверхностью Земли с высоким разрешением «Гаофэнь» Чжао Цзяня, все научные данные, полученные в результате наблюдений, официально обнародованы и переданы миру.

Напомним, спутник «Сихэ» запустили в октябре 2021 года. Он размещен на солнечно-синхронной орбите высотой 517 километров. Спутник впервые в мире зафиксировал тонкую структуру спектральных линий солнечного диапазона волн H-альфа, нейтрального атома кремния и нейтрального атома железа, сообщает газета «Жэньминь Жибао».

Цзянь добавил, что на спутнике используется новое оборудование, благодаря которому на визуализацию нагрузки не влияют вибрации, а также получается более четкие и точные картинки.

Ожидается, что такая технология будет использоваться и в будущих космических миссиях страны.

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