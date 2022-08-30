Российские ученые назвали виновника таяния ледников

Российские ученые в ходе исследования узнали, какие физические и химические процессы ответственны за проникновение соли в вечную мерзлоту.
Всем известно, что в Северном Ледовитом океане существует множество залежей метановых гидратов или клатратов. Причем эти соединения сохраняют стабильную форму при низких температурах и больших давлениях — как раз как на дне северных морей.
Но из-за глобального потепления соль стала проникать в ледники, в итоге они стали более интенсивно таять. Из-за этого высвобождение больших объемов метана приведет к дальнейшему потеплению климата.
Исследователи из «Сколтеха» провели серию экспериментов с разными образцами морской вечной мерзлоты и обнаружили, что соль значительно ускоряет таяние ледников только там, где в ее отложениях есть метан.
В итоге специалисты провели расчеты, как именно проникновение соли в грунт влияет на температуры внутри вечной мерзлоты. Выяснилось, что внедряющиеся ионы натрия, магния и хлора приводят к возникновению множества точечных очагов, где есть высокие и низкие температуры, пишет Газета.ру.