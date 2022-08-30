Российские ученые назвали виновника таяния ледников

Российские ученые в ходе исследования узнали, какие физические и химические процессы ответственны за проникновение соли в вечную мерзлоту.

Фото: Институт географии РАН Институт географии РАН

Всем известно, что в Северном Ледовитом океане существует множество залежей метановых гидратов или клатратов. Причем эти соединения сохраняют стабильную форму при низких температурах и больших давлениях — как раз как на дне северных морей.

Но из-за глобального потепления соль стала проникать в ледники, в итоге они стали более интенсивно таять. Из-за этого высвобождение больших объемов метана приведет к дальнейшему потеплению климата.

Исследователи из «Сколтеха» провели серию экспериментов с разными образцами морской вечной мерзлоты и обнаружили, что соль значительно ускоряет таяние ледников только там, где в ее отложениях есть метан.