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57 минут назад

Российские ученые назвали виновника таяния ледников

Свободная пресса

Российские ученые в ходе исследования узнали, какие физические и химические процессы ответственны за проникновение соли в вечную мерзлоту.

Российские ученые назвали виновника таяния ледников
Фото: Институт географии РАНИнститут географии РАН

Всем известно, что в Северном Ледовитом океане существует множество залежей метановых гидратов или клатратов. Причем эти соединения сохраняют стабильную форму при низких температурах и больших давлениях — как раз как на дне северных морей.

Но из-за глобального потепления соль стала проникать в ледники, в итоге они стали более интенсивно таять. Из-за этого высвобождение больших объемов метана приведет к дальнейшему потеплению климата.

Исследователи из «Сколтеха» провели серию экспериментов с разными образцами морской вечной мерзлоты и обнаружили, что соль значительно ускоряет таяние ледников только там, где в ее отложениях есть метан.

В итоге специалисты провели расчеты, как именно проникновение соли в грунт влияет на температуры внутри вечной мерзлоты. Выяснилось, что внедряющиеся ионы натрия, магния и хлора приводят к возникновению множества точечных очагов, где есть высокие и низкие температуры, пишет Газета.ру.

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