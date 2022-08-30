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1 час назад

Астрономы обнаружили Солярис из романа Лема

Елена Прошина

Исследователи из канадской обсерватории Mont Megantic обнаружили пригодную для жизни планету, полностью покрытую глубоким океаном. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Астрономы обнаружили Солярис из романа Лема
Фото: Benoit Gougeon, Université de Montréal.Benoit Gougeon, Université de Montréal.

Обнаружение стало возможным благодаря космическому телескопу TESS (NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite), который ищет планеты далеко за пределами Солнечной системы. Так была обнаружена TOI-1452b – планета, очень похожая на описанный в романе Станислава Лема Солярис.

TOI-1452b находится в ста световых годах от Земли и вращается вокруг одной из двух звёзд в двойной системе. Примечательно, что год на этой планете длится всего лишь 11 земных дней. Плотность планеты немного больше земной, но площадь выше в 1,672 раз, а масса тяжелее почти в пять раз. Это означает, что планета полностью покрыта океаном, глубина которого должна достигать более сотен километров.

Кроме того, TOI-1452b находится в «зоне обитания» и вращается вокруг красного карлика, похожего на Солнце, который даёт достаточно света и тепла для поддержания комфортных условий. Это означает, что океаны планеты вполне могут оказаться обитаемыми.

Ранее ученые из NASA впервые обнародовали звук черной дыры.

Наука и техника,NASA,
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