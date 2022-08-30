Астрономы обнаружили Солярис из романа Лема

TOI-1452b находится в ста световых годах от Земли и вращается вокруг одной из двух звёзд в двойной системе. Примечательно, что год на этой планете длится всего лишь 11 земных дней. Плотность планеты немного больше земной, но площадь выше в 1,672 раз, а масса тяжелее почти в пять раз. Это означает, что планета полностью покрыта океаном, глубина которого должна достигать более сотен километров.