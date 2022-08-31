Motorola выпустила бюджетный Moto E22s

Бренд Motorola без лишнего шума выпустил на европейском рынке свой новый смартфон начального уровня. Новинка под названием Moto E22s представляет собой «облегченную» версию анонсированного в марте смартфона Moto G22.

Фото: Motorola Motorola

Moto E22s построен на платформе MediaTek Helio G37 в сочетании с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD. Спереди у смартфона установлена 6,5-дюймовая IPS LCD-панель с разрешением HD+ (1600 на 720 точек) и частотой обновления изображения 90 Гц.

Сверху дисплея с O-образном вырезе спрятана 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеосвязи. Сзади есть еще две камеры: 16-мегапиксельная основная в сочетании с 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой.

Питается новый смартфон Motorola от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч. Мощность его зарядки ограничена 10 Вт. Также он имеет встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и поддерживает разблокировку по лицу.

Высота корпуса Moto E22s составляет 163,95 мм, ширина — 74,94 мм, а высота — 8,49 мм. Масса составляет около 185 г. Доступных расцветок две — синяя и черная.