Прокурор запросил 24 года колонии для Ивана Сафронова

Гособвинение попросило приговорить бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 24 годам колонии строгого режима. Журналиста обвиняют в государственной измене. Сафронов находится под арестом с июля 2020 года и вину не признаёт. Следствие считает, что советник главы «Роскосмоса» передавал данные западным разведкам.

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О сроке, который запросило гособвинение, журналистам рассказал адвокат Дмитрий Катчев. Кроме тюремного заключения, прокуратура захотела оштрафовать Сафронова на 500 000 рублей и на два года ограничить его свободу после освобождения.

Ещё один адвокат Сафронова Евгений Смирнов рассказал, что перед прениями гособвинение предложило журналисту признать вину. Взамен прокуратура была готова попросить для него 12 лет тюрьмы. Сафронов отказался.

Следствие обвиняет Сафронова в двух эпизодах сотрудничества с чешской и германской разведками. В частности, обвинение считает, что спецслужба Чехии завербовала Сафронова в 2012 году, а в 2017-м он передал ей секретные сведения, связанные с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями российских войск на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных данных называют США.

Помимо того, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову передачу политологу Демури Воронину информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.

В марте Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Суд над Сафроновым проходит в Москве проходит в закрытом режиме. Ожидается, что журналисту вынесут приговор до середины сентября.