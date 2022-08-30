Супертайфун идет на Японское море

На Японское море надвигается сильнейший тайфун. Синоптики из Приморья наблюдают за тайфуном HINNAMNOR, который к утру 29 августа достиг точки к юго-западу от Японского архипелага. Об этом сообщили в Примгидромете.

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Как отмечается, в течение ближайших трех дней вихрь HINNAMNOR может развиться до супертайфуна, что грозит региону мощнейшим ударом стихии.

Это уже одиннадцатый тропический шторм в Тихом океане в этом году. Он образовался из тропической депрессии и получил имя HINNAMNOR. К утру понедельника давление в его центре за сутки понизилось на 25 гПа и составляет 985 гПа, а ветер усилился до 30 м/с.

«В ближайшие трое суток, продолжая смещаться в западном направлении, вихрь разовьется до супертайфуна. Первого и второго сентября он замедлит скорость движения, покружит южнее островов Рюкю, а 3 сентября направится на север. В воскресенье выйдет в Восточно-Китайское море и станет смещаться над его акваторией. В начале следующей недели повернет на северо-восток и окажется в Японском море», - говорится в сообщении Примгидромета.