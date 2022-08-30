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1 час назад

Супертайфун идет на Японское море

Елена Прошина

На Японское море надвигается сильнейший тайфун. Синоптики из Приморья наблюдают за тайфуном HINNAMNOR, который к утру 29 августа достиг точки к юго-западу от Японского архипелага. Об этом сообщили в Примгидромете.

Супертайфун идет на Японское море
Фото: скриншотскриншот

Как отмечается, в течение ближайших трех дней вихрь HINNAMNOR может развиться до супертайфуна, что грозит региону мощнейшим ударом стихии.

Это уже одиннадцатый тропический шторм в Тихом океане в этом году. Он образовался из тропической депрессии и получил имя HINNAMNOR. К утру понедельника давление в его центре за сутки понизилось на 25 гПа и составляет 985 гПа, а ветер усилился до 30 м/с.

«В ближайшие трое суток, продолжая смещаться в западном направлении, вихрь разовьется до супертайфуна. Первого и второго сентября он замедлит скорость движения, покружит южнее островов Рюкю, а 3 сентября направится на север. В воскресенье выйдет в Восточно-Китайское море и станет смещаться над его акваторией. В начале следующей недели повернет на северо-восток и окажется в Японском море», - говорится в сообщении Примгидромета.

Согласно последним расчетам, траектория вихря пройдет над центральной частью Японского моря, а в середине недели через Сангарский пролив уйдет в Тихий океан. В связи с этим, с 5 по 7 сентября в Приморье пройдут дожди с фронтальными разделами. Однако, скорее всего расчеты траектории тайфуна изменятся.

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