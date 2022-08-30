Уровень мирового океана может подняться на 78 сантиметров

Таяние гренландских льдов может привести к поднятию уровня мирового океана на 27 сантиметров в ближайшие полтора столетия. Статья об этом опубликована в Nature Climate Change.

«Подъем моря минимум на 27 сантиметров произойдет вне зависимости от того, что мы будем делать дальше», — отмечает сотрудник Геологической службы Дании и Гренландии Уильям Колген.

Это удалось выяснить с помощью спутниковых снимков гренландского льда, сделанных в 2000-2019 годах. При этом прогнозы показывают, что если выбросы парниковых газов останутся на современном уровне, таяние может ускориться, в результате чего уровень мирового океана возрастет на 78 сантиметров. При этом в 2013-2021 годы океан поднимался на 4,5 миллиметра в год, что вдвое больше чем в 1990-х годах.