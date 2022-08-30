В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
38 минут назад

Тающие ледники Гренландии могут поднять уровень мирового океана на 78 сантиметров

Газета.Ru

Таяние гренландских льдов может привести к поднятию уровня мирового океана на 27 сантиметров в ближайшие полтора столетия. Статья об этом опубликована в Nature Climate Change.

Уровень мирового океана может подняться на 78 сантиметров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы работы считают, что этого нельзя избежать даже если человечеству удастся выполнить планы по сокращению выбросов углекислого газа.

«Подъем моря минимум на 27 сантиметров произойдет вне зависимости от того, что мы будем делать дальше», — отмечает сотрудник Геологической службы Дании и Гренландии Уильям Колген.

Такой подъем соответствует превращению в жидкую воду 110 трлн тонн льда.

Это удалось выяснить с помощью спутниковых снимков гренландского льда, сделанных в 2000-2019 годах. При этом прогнозы показывают, что если выбросы парниковых газов останутся на современном уровне, таяние может ускориться, в результате чего уровень мирового океана возрастет на 78 сантиметров. При этом в 2013-2021 годы океан поднимался на 4,5 миллиметра в год, что вдвое больше чем в 1990-х годах.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители