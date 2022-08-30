Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел в космосе «древесные кольца»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки необычного космического объекта. Он расположен на расстоянии 5600 световых лет от Земли, сообщает Science Alert.

Фото: Мир24 Мир24

Телескоп запечатлел двойную пару звезд в созведии Лебедя. Их окружало несколько концентрических колец, напоминающих кольца деревьев.

Ученые пояснили, что взаимодействие двух светил приводит к периодическим выбросам пыли. Они постепенно расширяются и образуют структуру, которая не испускает видимого света, но видна на инфракрасной камере.

Двойная система звезд состоит из звезды Вольфа-Райе и горячей массивной звезды-компаньона О-типа. Оба светила встречаются крайне редко.

Звезды Вольфа-Райе отличаются высокой температурой и яркостью. Это старые звезды, жизненный цикл которых подходит к концу. Они содержат мало водорода, но богаты азотом и углеродом и быстро теряют массу.

Звезды О-типа являются одними из самых массивных во Вселенной. Они чрезвычайно горячие и яркие, а также отличаются очень маленьким сроком жизни.

Обе звезды испускают звездный ветер со скоростью около 3000 километров в секунду. Ученые отметили, что они движутся по эллиптической орбите. Когда звезды подходят ближе всего друг к другу (на расстояние, составляющее около трети расстояния между Солнцем и Землей), их ветра сталкиваются. Это взаимодействие ускоряет частицы и генерирует энергетическое излучение, такое как рентгеновские лучи. Также происходит образование пыли, поскольку материя в потоках ветра охлаждается.

Столкновения ветров происходят каждые 7,94 года. Ученые насчитали 20 колец, что означает, что самым старым из них примерно 160 лет. Последнее кольцо появилось в 2016 году.