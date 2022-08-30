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42 минуты назад

SlashGear: пользователи Apple плохо разбираются в возможностях iOS

Газета.Ru

Редакция портала SlashGear провела опрос среди пользователей гаджетов Apple и выяснила, что более 30% опрошенных не знали о существовании Handoff и других полезных функций.

30% ничего не знают: пользователей Apple расспросили о важных функциях
Фото: Газета.руГазета.ру

В ходе опроса выяснилось, что 30,24% владельцев гаджетов Apple не знали о функции под названием Handoff, которая позволяет начать работу на одном устройстве, а затем переключиться на другое и продолжить работу с того же места. Кроме того, 9,80% респондентов впервые узнали, что могут отключить уведомления приложений через меню настроек.

Опрос также показал, что 19,09% пользователей iOS-устройств и компьютеров Mac не знали, что могут добавить функционал фирменному браузеру Safari с помощью расширений.

В iOS 15, релиз которой состоялся осенью 2021 года, была добавлена возможность объединять уведомления в сводку и просматривать их в течение установленного времени. О такой функции не знали 15,20% участников опроса. Функция «Ограничения приложений», которая позволяет пользователям устанавливать временные ограничения для приложений, также оказалась знакомой не всем — о ней не слышали 25,68% владельцев гаджетов Apple.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что более половины владельцев Smart TV испытывают проблемы с нехваткой памяти.

Наука и техника,Apple,
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