На смартфонах появится спутниковая связь

Apple и Huawei готовы запустить поддержку связи через спутники на своих смартфонах. Об этом авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал в своем блоге на Medium.

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Аналитик подтвердил, что Apple будет готова запустить функцию спутниковой связи, предназначенную для экстренной коммуникации при отсутствии сотовой связи, на телефонах серии iPhone 14. Однако американский IT-гигант еще не согласовал ее появление с сотовыми провайдерами, что может вызвать задержку развертывания данной опции. Также подобную технологию будут поддерживать вышедшие в 2021 году девайсы серии iPhone 13.

Мин-Чи Ко заявил, что 6 сентября Huawei проведет презентацию новой модели Mate 50, которая также получит поддержку связи через спутники — с помощью MediaTek. Система будет работать в Китае через сервис BDS (BeiDou Navigation Satellite). В этом случае китайская корпорация может развернуть поддержку спутниковой связи раньше Apple. Американская корпорация, в свою очередь, выберет партнером компанию Globalstar.

«Усилия MediaTek и Huawei еще раз доказывают, что спутниковая связь, вероятно, в конечном итоге станет обязательной функцией на смартфонах, включая iPhone», — заключил инсайдер.

По его словам, появление новой опции вызвано увеличением количества стихийных бедствий и геополитических конфликтов в последние годы.