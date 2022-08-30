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53 минуты назад

AMD представила процессоры Ryzen 7000

Чемпионат.comиещё 1

После череды сливов и слухов AMD наконец-то представила новую линейку процессоров Ryzen 7000. Устройства поступят в продажу 27 сентября.

AMD представила процессоры Ryzen нового поколения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самый дешёвый процессор с 6 ядрами и 12 потоками обойдётся в $ 299, а за самое дорогое устройство с 16 ядрами и 32 потоками придётся заплатить $ 699. На изображении ниже можно увидеть и другие характеристики процессоров.

Было представлено четыре модели

  • Ryzen 9 7950X (16 ядер и 32 потока) по цене в $ 699 (примерно 42 тыc. рублей)
  • Ryzen 9 7900X (12 ядер и 24 потока) по цене в $ 549 (примерно 33 тыс. рублей)
  • Ryzen 7 7700X (8 ядер и 16 потоков) — по цене в $ 399 (примерно 24 тыс. рублей)
  • Ryzen 5 7600X (6 ядер и 12 потоков) — по цене в $ 299 (примерно 18 тыс. рублей)

Также AMD показала и другие данные. Так, к примеру, самый бюджетный процессор Ryzen 5 7600X считается прямым конкурентом Intel Core i9 12900K. Примечательно, что устройств AMD в среднем работает в играх на 5% быстрее, однако в некоторых проектах Intel Core i9 12900K показывает себя лучше.

Наука и техника,Intel,
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