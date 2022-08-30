AMD представила процессоры Ryzen нового поколения

После череды сливов и слухов AMD наконец-то представила новую линейку процессоров Ryzen 7000. Устройства поступят в продажу 27 сентября.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Самый дешёвый процессор с 6 ядрами и 12 потоками обойдётся в $ 299, а за самое дорогое устройство с 16 ядрами и 32 потоками придётся заплатить $ 699. На изображении ниже можно увидеть и другие характеристики процессоров.

Было представлено четыре модели

Ryzen 9 7950X (16 ядер и 32 потока) по цене в $ 699 (примерно 42 тыc. рублей)

Ryzen 9 7900X (12 ядер и 24 потока) по цене в $ 549 (примерно 33 тыс. рублей)

Ryzen 7 7700X (8 ядер и 16 потоков) — по цене в $ 399 (примерно 24 тыс. рублей)

Ryzen 5 7600X (6 ядер и 12 потоков) — по цене в $ 299 (примерно 18 тыс. рублей)