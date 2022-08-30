AMD представила процессоры Ryzen нового поколения

После череды сливов и слухов AMD наконец-то представила новую линейку процессоров Ryzen 7000. Устройства поступят в продажу 27 сентября.
Самый дешёвый процессор с 6 ядрами и 12 потоками обойдётся в $ 299, а за самое дорогое устройство с 16 ядрами и 32 потоками придётся заплатить $ 699. На изображении ниже можно увидеть и другие характеристики процессоров.
Было представлено четыре модели
Также AMD показала и другие данные. Так, к примеру, самый бюджетный процессор Ryzen 5 7600X считается прямым конкурентом Intel Core i9 12900K. Примечательно, что устройств AMD в среднем работает в играх на 5% быстрее, однако в некоторых проектах Intel Core i9 12900K показывает себя лучше.