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41 минуту назад

Суд 4 октября рассмотрит протокол Роскомнадзора на TikTok за пропаганду ЛГБТ

ТАСС

Суд в Москве рассмотрит 4 октября вопрос о штрафе в отношении TikTok за пропаганду движения ЛГБТ. Об этом ТАСС сообщили в среду в мировом судебном участке №422 Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении.

TikTok грозит штраф за пропаганду ЛГБТ
Фото: ТАССТАСС

"В суд поступил протокол, составленный по ч. 2 ст 13.41 (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ), составленный в отношении компании TikTok Pte Ltd. Максимальное наказание по этой статье составляет 4 млн рублей штрафа. Поводом послужил протокол Роскомнадзора, составленный за пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях", - сказали в суде. Там добавили, что суд назначил рассмотрение этого дела на 4 октября.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях. Ряд ресурсов с начала года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент. Например, за отказ удалить запрещенную информацию, в том числе инструкции по совершению диверсий, на 11 млн рублей был оштрафован Telegram.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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