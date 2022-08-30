Бывшая девушка Илона Маска раскритиковала Цукерберга

Певица Граймс раскритиковала идею Марка Цукерберга о создании своей метавселенной. Об этом сообщает Business Today.
В начале августа Марк Цукерберг сообщил, что запускает метавселенную Horizon Worlds и показал свой новый виртуальный аватар, который сразу же раскритиковали в социальных сетях. К комментариям присоединилась бывшая девушка Илона Маска певица Граймс.
«Если Цукерберг «наблюдает за метавселенной», то она мертва. И люди, которым небезразлично искусство и культура, точно сделают что-то другое. Это плохое искусство. Одно только качество этого изображения говорит, насколько он неквалифицирован в этой области», — заявила Граймс.