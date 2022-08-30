Бывшая девушка Илона Маска раскритиковала Цукерберга

«Если Цукерберг «наблюдает за метавселенной», то она мертва. И люди, которым небезразлично искусство и культура, точно сделают что-то другое. Это плохое искусство. Одно только качество этого изображения говорит, насколько он неквалифицирован в этой области», — заявила Граймс.