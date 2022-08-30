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1 час назад

Бывшая девушка Илона Маска Граймс раскритиковала Марка Цукерберга

Газета.Ru

Певица Граймс раскритиковала идею Марка Цукерберга о создании своей метавселенной. Об этом сообщает Business Today.

Бывшая девушка Илона Маска раскритиковала Цукерберга
Фото: Charles Sykes/Invision/APCharles Sykes/Invision/AP

В начале августа Марк Цукерберг сообщил, что запускает метавселенную Horizon Worlds и показал свой новый виртуальный аватар, который сразу же раскритиковали в социальных сетях. К комментариям присоединилась бывшая девушка Илона Маска певица Граймс.

«Если Цукерберг «наблюдает за метавселенной», то она мертва. И люди, которым небезразлично искусство и культура, точно сделают что-то другое. Это плохое искусство. Одно только качество этого изображения говорит, насколько он неквалифицирован в этой области», — заявила Граймс.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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