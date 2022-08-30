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50 минут назад

Ученые предложили использовать муравьев для защиты посевов

Газета.Ru

Новый способ обработки полей с посевами открыла международная группа исследователей.

Ученые предложили использовать муравьев для защиты посевов
Фото: CC0 / the University of Texas "Insects Unlocked" program /CC0 / the University of Texas "Insects Unlocked" program /

Как сообщает Общественное телевидение России, ученые предложили использоваться для этого «природное средство» - муравьев.

Сегодня практически во всем мире для получения хороших урожаев сельхозкультур и борьбы с насекомыми-вредителями используются пестициды. Однако у их применения есть и негативная сторона.

Так, искусственные химикаты уничтожают не только опасных, но и полезных насекомых-опылителей, наносят вред окружающей среде. Кроме того, эти токсины могут попасть в пищевые продукты.

По этой причине ученые принялись искать другие средства борьбы с вредителями и защиты урожая. Результаты их работы опубликовали в биологическом журнале Лондонского Королевского общества.

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