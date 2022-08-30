Илон Маск объяснил, от чего "рухнет цивилизация"

Предприниматель Илон Маск впервые в интервью отказался "демонизировать" ископаемое топливо.

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Бизнесмен, всегда ратовавший за возобновляемые источники энергии, признал, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, нефть и газ необходимы, чтобы поддерживать движение общества.

"Зеленый миллиардер номер один", как называло Маска в прошлом году агентство Bloomberg , признал, что без ископаемого топлива "цивилизация рухнет".