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1 час назад

Раскрыты характеристики первого планшета Xiaomi Redmi

Ferra.ru

Благодаря инсайдера, мы уже несколько месяцев знаем, что Redmi работает над своим первым планшетом — Redmi Pad. Но до последнего о его «внутренностях» не было ничего известно.

Раскрыты характеристики первого планшета Xiaomi Redmi
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же интернет-источник под ником Miuipolska рассказал, что в основу девайса ляжет новый процессор от MediaTek. Его точного названия пока что нет, но зато есть модельный номер — MT8781.

Сообщается, что по своим характеристикам он будет близок к Helio G99, который прямо сейчас является основой для Infinix Note 12 Pro and Vivo V25e. Также чип будет использоваться в грядущем POCO M5.

По словам инсайдеров, новый SoC от MediaTek получит два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 на 2 ГГц и видеочип Mali-G57 MC2.

Отметим также, что ни в одной базе данных нет информации об IMEI-номерах Redmi Pad. Это может означать, что планшет не будет поддерживать мобильную связь и будет довольствоваться лишь Wi-Fi-соединением.

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