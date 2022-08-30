Россиянам предложили заранее оплатить iPhone 14

Магазины «М.Видео-Эльдорадо» в России предложили своим клиентам купить сертификат за 50 тысяч рублей на покупку еще не вышедшего iPhone 14 в первоочередном порядке, сообщают «Известия».

Фото: Reuters Reuters

Точную стоимость устройства, который официально не будут ввозить в Россию после презентации, а также срок его поставки назовут позже. Компания предлагала ранее полную предоплату для минимизации возможных рисков для покупателей.

После того как станет известна дата старта продаж гаджета в сетях «М.Видео-Эльдорадо», сертификат станет активным и с покупателями свяжутся представители компании для уточнения всех деталей. Осенняя презентация новых гаджетов Apple состоится 7 сентября.

Среди преимуществ покупки iPhone в официальной рознице представитель магазина назвал возможность приобрести в числе первых оригинальный смартфон с частичной оплатой и годовой гарантией, возможность возврата и обмена в течение месяца, а также повышенный кешбэк.