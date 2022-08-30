В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Россиянам предложили заранее оплатить iPhone 14

Елена Прошина

Магазины «М.Видео-Эльдорадо» в России предложили своим клиентам купить сертификат за 50 тысяч рублей на покупку еще не вышедшего iPhone 14 в первоочередном порядке, сообщают «Известия».

Россиянам предложили заранее оплатить iPhone 14
Фото: ReutersReuters

Точную стоимость устройства, который официально не будут ввозить в Россию после презентации, а также срок его поставки назовут позже. Компания предлагала ранее полную предоплату для минимизации возможных рисков для покупателей.

После того как станет известна дата старта продаж гаджета в сетях «М.Видео-Эльдорадо», сертификат станет активным и с покупателями свяжутся представители компании для уточнения всех деталей. Осенняя презентация новых гаджетов Apple состоится 7 сентября.

Среди преимуществ покупки iPhone в официальной рознице представитель магазина назвал возможность приобрести в числе первых оригинальный смартфон с частичной оплатой и годовой гарантией, возможность возврата и обмена в течение месяца, а также повышенный кешбэк.

Официальной информации о том, чем iPhone 14 будет отличаться от предшественников, пока нет. При этом новые аппараты будут дороже аналогичных 13-й серии. Так, цена iPhone 14 Pro может составить $1099, Pro Max — $1199.

Наука и техника,Apple,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители