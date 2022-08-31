Samsung представила смартфон Galaxy A04s

Компания Samsung пополнила ассортимент серии Galaxy A новым бюджетным смартфоном. Он называется Galaxy A04s и поставляется с ОС Android 12 и One UI Core 4.1 (урезанной версией пользовательского интерфейса Samsung).

Фото: itzine.ru itzine.ru

Телефон получил 6,5-дюймовый ЖК-дисплей PLS с разрешением 720 x 1600 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе экрана располагается фронтальный сенсор на 5 Мп. Производитель не раскрывает название процессора, на котором работает смартфон, но мы предполагаем, что это Exynos 850.

На задней панели находится тройная камера с главным сенсором на 50 Мп. Он может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Также в оснащение камеры входит датчик глубины и макросенсор, оба на 2 Мп.

Питается Galaxy A04s от аккумулятора на 5000 мАч. В смартфоне есть разъём для наушников 3,5 мм, два слота для SIM-карт, Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.0.