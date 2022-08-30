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1 час назад

PNAS: египтяне использовали ныне пересохший проток Нила для постройки пирамид

Газета.Ru

Французские и египетские археологи нашли свидетельства того, что фараоны IV династии Древнего царства построили пирамиды на плато Гиза из-за того, что они соседствовали с близким и удобным для навигации протоком Нила. Научная работа опубликована в журнале PNAS.

Стало известно, почему для пирамид выбрали плато Гиза
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые использовали отложения пыльцы в породах бывшей поймы Нила для реконструкции изменений течений в окрестностях Гизы на протяжении последних 8 тыс. лет. Как оказалось, Нил обмелел в конце династического периода истории Древнего Египта, однако во времена правления Хуфу, Хафры и Менкауры этот проток оставался судоходным. Значит его могли использовать для доставки стройматериалов для пирамид.

Пирамида Хеопса была построена в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Ее строительство инициировал фараон Хуфу, один из правителей четвертой династии Древнего царства. Во времена этой династии были построены все «великие пирамиды» Древнего Египта, включая пирамиды Хафры и Менкауры, а также известный Сфинкс.

Все крупнейшие пирамиды Древнего Египта построены на плато Гиза. Оно расположено в 25 км от Каира. Сейчас плато находится в 8 км от Нила.

Но когда река имело другое русло, то предположительно служила основной артерией для доставки блоков.

Загадкой строительства пирамид и Сфинкса ученые занимаются уже очень давно.

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