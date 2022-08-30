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1 час назад

Как понять, что ваш Wi-Fi-роутер взломали

Ferra.ruиещё 3

Немногие понимают, насколько опасным может быть получение доступа к вашему Wi-Fi-соединению посторонним лицом.

Как понять, что ваш Wi-Fi-роутер взломали
Фото: Ferra.ruFerra.ru

А тем временем если кто-то, кто сидит в Интернете с вашего роутера, будет заниматься незаконными делами, то ответственность за них может упасть на вас. Способом обнаружить взлом роутера поделился эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Когда чужой подключается к интернету через роутер, то это никак и нигде не отображается. Таких функций нет обычно нигде, поэтому здесь надо время от времени вручную подключаться и смотреть, кто в настоящий момент пользуется роутером. Алексей Раевский

Сделать это можно в панели управления Wi-Fi-роутера. Как получить доступ к нему, можно узнать в Сети.

Напомним, что ранее в апреле Ростех объявил о создании российского роутера с защитой от DoS- и DDoS-атак. В основе новинки лежит процессор «Байкал BE-T1000».

Наука и техника,Алексей Раевский,
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