На «Госуслугах» заработал раздел по оформлению паспортов

Раздел «Паспорта, регистрации, визы» вновь стал доступен на портале государственных услуг после временной приостановки работы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные справочно-информационного интернет-портала.

Теперь пользователи портала снова могут оформить заявление на получение заграничного паспорта, а также зарегистрировать приглашение на въезд в Россию и оформить регистрацию.