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40 минут назад

Как будет называться совершенно новое устройство Apple

Ferra.ru

Практически через неделю, 7 сентября, Apple проведёт первую осеннюю презентацию. На ней нас ждёт анонс множества новинок, но в первую очередь — iPhone 14.

Apple презентует совершенно новое устройство
Фото: ferra.ruferra.ru

А вы знали, что яблочная корпорация активно работает не только над смартфонами, ноутбуками и прочими уже известными гаджетами? Последние пару лет по Сети активно ходят разговоры о первом AR/VR-шлеме бренда.

И вот, наконец-то, появилась информация, как именно может называться устройство. Поделился ею авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, который к тому же отметил, что гарнитур может быть сразу две. По крайней мере, это следует из регистрации Apple сразу двух названий — Reality One и Reality Pro. Вместе с ними IT-гигант также закрепил за собой правой на имя Reality Processor.

На данный момент соответствующие заявки были поданы в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рики и Уругвае.

Напомним, что ранее интернет-источники утверждали, что анонс VR-новинки от Apple состоится уже в первой половине 2023 года.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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