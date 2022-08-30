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1 час назад

Илон Маск нашел новый повод не покупать Twitter

Lenta.ruиещё 8

Миллиардер Илон Маск нашел новый повод разорвать соглашение о покупке Twitter — его юристы заявили, что сделка невозможна из-за заявления бывшего главы службы безопасности компании, который обвинил руководство в неподобающем обращении с данными пользователей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой документы, поданные юристами в суд.

Маск нашел новый повод не покупать Twitter
Фото: ReutersReuters

Бывший сотрудник Twitter Пейтер Затко сообщал о «вопиющих недостатках» в системе защите данных от хакеров и проблемах с конфиденциальностью на платформе. По его словам, он неоднократно предупреждал руководство об этих проблемах, но руководство предпочло скрыть информацию о нарушениях правил кибербезопасности. В начале 2022 года Затко был уволен.

Опираясь на слова Затко, юристы Маска заявили, что Twitter нарушил условия сделки несоблюдением законов о конфиденциальности данных и защите прав потребителей, и подчеркнули, что соцсеть может быть подвержена сбоям в работе центров обработки данных и атакам злоумышленников. Они также указали на утверждение Затко о том, что руководство компании не хотело выяснять, сколько аккаунтов в соцсети являются спамными или фейковыми.

Весной миллиардер отказался от покупки Twitter, потому что топ-менеджмент компании не передал ему информацию о доле ботов и спам-аккаунтов среди пользователей соцсети. Компания решила добиться завершения сделки через суд — представители Twitter обвинили Маска в том, что он отказывается от покупки из-за перемен на рынке. В конце июля Маск подал к Twitter встречный иск, однако его подробности не раскрывались.

Суд должен состояться 17 октября — к разбирательству планируют привлечь уже более 100 свидетелей, в том числе Затко, сообщил Bloomberg. Twitter отрицает обвинения бывшего главы службы безопасности и заявляет, что его слова «пронизаны несоответствиями и неточностями и вырваны из важного контекста».

Наука и техника,Илон Маск,
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