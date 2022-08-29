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24 минуты назад

Sony начнёт массово переносить игры для PlayStation на смартфоны

Ferra.ru

Sony рассчитывает захватить свой кусок в мобильном гейминге: компания создала подразделение PlayStation Studios Mobile Division, которое будет создавать мобильные версии игр для консолей.

Sony начнёт массово переносить игры для PlayStation на смартфоны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Sony уже давно объявила о своих намерениях перейти на рынок игр для ПК и смартфонов. Компания говорила, что хочет, чтобы половина её игр была доступна на других платформах к 2025 году.

Чтобы сформировать новое мобильное подразделение, Sony также приобрела Savage Game Studios, соучредители которой ранее работали в Zynga, Insomniac и Wargaming. Компания недвусмысленно пообещала, что даст геймерам без консоли PlayStation шанс поиграть в такие игры, как Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Marvel’s Spider-Man.

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