В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
33 минуты назад

Российские космонавты начали готовить оборудование для выхода в открытый космос

Lenta.ru

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) начали подготовку инструментов и оборудования для выхода в открытый космос. Об этом сообщил специальный корреспондент ТАСС на МКС космонавт Олег Артемьев.

Российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что окончательную сборку укладок с инструментами и выносным оборудованием запланировали на среду. На прошлой неделе космонавты прошли медицинские проверки для допуска к работам на внешнем борту станции.

В рамках российской программы следующий выход в космос совершат Олег Артемьев и Денис Матвеев. Они продолжат интегрировать манипулятор European Robotic Arm (ERA) в состав оборудования МКС.

Ранее в августе в сети появилось видео, на котором Артемьев и Матвеев комментировали трудность, возникшую с болтами на МКС. Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров предположил, что возмутивший его коллег болт находился на ERA.

В июле астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.

Наука и техника,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Антон Шкаплеров,Денис Матвеев,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители