В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Apple создала спутниковую связь для iPhone, но не может ее реализовать из-за операторов

Газета.Ruиещё 2

Компания Apple давно завершила разработку аппаратной части модуля спутниковой связи для iPhone. Об этом со ссылкой на известного инсайдера Мин-Чи Куо сообщает издание 9To5Mac. Однако, отмечает СМИ, компания не может реализовать новую функцию из-за проблем с операторами.

Apple создала спутниковую связь для iPhone, но не может ее реализовать
Фото: ReutersReuters

По данным Куо, Apple имела все необходимые технологии для запуска серийного производства смартфонов с поддержкой обсуждаемой опции еще на момент релиза iPhone 13. К тому же усовершенствованные прошлогодние разработки легли в основу соответствующего прототипа на базе iPhone 14.

Главным препятствием для запуска iPhone с поддержкой новой функции для Apple, по словам Куо, были и остаются операторы спутниковой связи. Утверждается, что ни в прошлом году, ни в этом Apple и поставщики связи не смогли найти бизнес-модель, которая удовлетворяла бы обе стороны. В то же время отмечается, что наибольший прогресс в переговорах у американского IT-гиганта наблюдается с оператором Globalstar. Ожидается, что именно с ним Apple в конце концов и заключит сделку.

Apple хочет добавить в iPhone спутниковую связь, чтобы ее клиенты имели возможность сообщить о проблеме, оказавшись в экстренной ситуации. Куо ожидает, что, по мере роста числа природных катаклизмов, а также ухудшения геополитической обстановки в мире, среди производителей смартфонов будет расти спрос и на спутниковую связь.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители