Apple создала спутниковую связь для iPhone, но не может ее реализовать

Компания Apple давно завершила разработку аппаратной части модуля спутниковой связи для iPhone. Об этом со ссылкой на известного инсайдера Мин-Чи Куо сообщает издание 9To5Mac. Однако, отмечает СМИ, компания не может реализовать новую функцию из-за проблем с операторами.

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По данным Куо, Apple имела все необходимые технологии для запуска серийного производства смартфонов с поддержкой обсуждаемой опции еще на момент релиза iPhone 13. К тому же усовершенствованные прошлогодние разработки легли в основу соответствующего прототипа на базе iPhone 14.

Главным препятствием для запуска iPhone с поддержкой новой функции для Apple, по словам Куо, были и остаются операторы спутниковой связи. Утверждается, что ни в прошлом году, ни в этом Apple и поставщики связи не смогли найти бизнес-модель, которая удовлетворяла бы обе стороны. В то же время отмечается, что наибольший прогресс в переговорах у американского IT-гиганта наблюдается с оператором Globalstar. Ожидается, что именно с ним Apple в конце концов и заключит сделку.