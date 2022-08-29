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1 час назад

В Бразилии умер последний представитель одного из индейских племен

Елена Прошина

В бразильском штате Рондония скончался последний представитель одного из индейских племен. Он прожил в одиночестве в дождевых лесах свыше 26 лет. Об этом пишет пресс-служба фонда FUNAI.

В Бразилии умер последний представитель одного из племен
Фото: survivalinternational.orgsurvivalinternational.org

Отмечается, что первые сообщения в прессе о «Человеке из дыры» появились в 1996 году. Журналисты дали ему такое прозвище за то, что на каждой стоянке он оставлял глубокие дыры.

Ученые не смогли определить, к какому племени он относился, на каком языке говорил. Его настоящее имя осталось неизвестным. Цель раскопок также осталась неясной. Аналитики выдвинули версию, что он делал это в культовых целях.

Мониторинговая группа обнаружила его тело во время планового обхода. Мужчина лежал в гамаке в хижине, находящейся на территории одного из местных племен.

Во время осмотра исследователи не обнаружили следов насилия или ограбления. Все личные вещи остались в хижине.

Соплеменники покойного были предположительно уничтожены во время столкновений с фермерами и лесорубами в конце прошлого века, подчеркнули в пресс-службе.

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