В Бразилии умер последний представитель одного из племен

В бразильском штате Рондония скончался последний представитель одного из индейских племен. Он прожил в одиночестве в дождевых лесах свыше 26 лет. Об этом пишет пресс-служба фонда FUNAI.
Отмечается, что первые сообщения в прессе о «Человеке из дыры» появились в 1996 году. Журналисты дали ему такое прозвище за то, что на каждой стоянке он оставлял глубокие дыры.
Ученые не смогли определить, к какому племени он относился, на каком языке говорил. Его настоящее имя осталось неизвестным. Цель раскопок также осталась неясной. Аналитики выдвинули версию, что он делал это в культовых целях.
Мониторинговая группа обнаружила его тело во время планового обхода. Мужчина лежал в гамаке в хижине, находящейся на территории одного из местных племен.
Во время осмотра исследователи не обнаружили следов насилия или ограбления. Все личные вещи остались в хижине.
Соплеменники покойного были предположительно уничтожены во время столкновений с фермерами и лесорубами в конце прошлого века, подчеркнули в пресс-службе.