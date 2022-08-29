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1 час назад

Слух: AMD представит два «экстремальных» чипсета

Мария Иванова

В Сеть просочилась информация о сегодняшней презентации AMD, во время которой производитель планировал анонсировать следующее поколение процессоров Ryzen и материнских плат, оснащенных сокетом AM5.

Слух: AMD представит два «экстремальных» чипсета
Фото: AMDAMD

Если верить слитым фотографиям со встречи сотрудников AMD, фирма представит всего четыре чипсета для материнских плат AM5: два из них будут стандартными (X670 и B650), а два других — «экстремальными» (X670E и B650E). Последние отличаются поддержкой одновременного подключения видеокарты и SSD-накопителя в режиме PCIe 5.0.

Напомним, что за официальной презентацией AMD можно наблюдать на YouTube-канале фирмы.

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