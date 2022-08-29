Слух: AMD представит два «экстремальных» чипсета

В Сеть просочилась информация о сегодняшней презентации AMD, во время которой производитель планировал анонсировать следующее поколение процессоров Ryzen и материнских плат, оснащенных сокетом AM5.

Если верить слитым фотографиям со встречи сотрудников AMD, фирма представит всего четыре чипсета для материнских плат AM5: два из них будут стандартными (X670 и B650), а два других — «экстремальными» (X670E и B650E). Последние отличаются поддержкой одновременного подключения видеокарты и SSD-накопителя в режиме PCIe 5.0.