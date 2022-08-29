Через WhatsApp теперь можно заказывать продукты

Пользователи мессенджера WhatsApp в Индии теперь могут заказывать продукты прямо через приложение, отправив сообщение на специальный номер. Эта функция появилась в результате новой интеграции WhatsApp и электронной платформы JioMart, принадлежащей крупному индийскому оператору мобильной связи.