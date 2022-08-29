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1 час назад

Насколько прочен новый складной флагман Samsung

Ferra.ru

На канале Зака Нельсона JerryRigEverything вышло новое видео. На этот раз блогер провёл испытания на прочность для Samsung Galaxy Z Fold 4.

Блогеры оценили прочность флагманской раскладушки Samsung
Фото: Ferra.ruFerra.ru

После распаковки смартфона Зак отметил, что новое поколение Fold почти неотличимо от Galaxy Z Fold 3. Есть лишь небольшие изменения. Например, смартфон стал немного тоньше.

Внешний дисплей тут покрывает стекло Gorilla Glass Victus. Всё стандартно: экран царапается от материалов твёрдостью от уровня 6. Что же касается внутреннего дисплея, то его лучше не пытаться царапать — отметины появляются уже на уровне 2.

Зак также щедро обсыпал смартфон песком, чтобы проверить, не попадает ли он в шарниры и вообще в ключевые элементы конструкции. Это испытание Galaxy Z Fold 4 пережил достойно — ничего не издавало странных звуков при складывании и раскладывании.

А вот огнём внутренний дисплей лучше не пытаться жечь. Пиксели быстро стали чёрными и зелёными и не восстановились. И наконец Зак проверил смартфон тестом на сгибание. Даже в разложенном состоянии аппарат выдержал и остался целым. Блогер похвалил Samsung за хорошую работу.

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