В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Запуск миссии Artemis к Луне сорвался

Елена Прошина

Специалисты NASA перенесли запуск к Луне миссии Artemis 1 на 2 сентября. Они пояснили, что при заправке ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка топлива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Запуск миссии Artemis к Луне сорвался
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что с помощью SLS планировалось вывести на орбиту космический корабль Orion. В рамках миссии он должен был совершить тестовый беспилотный полет к спутнику Земли.

Запуск ракеты был назначен на 08:33 (15:33 мск), но по техническим причинам отсчет времени прекратили за 40 мин до старта.

В случае, если 2 сентября запуск пройдет успешно, Orion направится к Луне. На ее орбите он проведет несколько недель, после чего вернется к Земле. По расчетам, он приводнится у побережья Калифорнии.

Успешные испытания сверхтяжелой ракеты-носителя и космического корабля позволят NASA отправить к Луне пилотируемую миссию.

Наука и техника,NASA,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители