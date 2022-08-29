Запуск миссии Artemis к Луне сорвался

Специалисты NASA перенесли запуск к Луне миссии Artemis 1 на 2 сентября. Они пояснили, что при заправке ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка топлива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу агентства.

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Отмечается, что с помощью SLS планировалось вывести на орбиту космический корабль Orion. В рамках миссии он должен был совершить тестовый беспилотный полет к спутнику Земли.

Запуск ракеты был назначен на 08:33 (15:33 мск), но по техническим причинам отсчет времени прекратили за 40 мин до старта.

В случае, если 2 сентября запуск пройдет успешно, Orion направится к Луне. На ее орбите он проведет несколько недель, после чего вернется к Земле. По расчетам, он приводнится у побережья Калифорнии.