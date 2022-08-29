Российский спутник получил снимки последствий аномальной жары в Европе. Фотография была выложена в Telegram-канале «Роскосмоса».

Лето 2022 года было отмечено аномально высокими температурами и малым количеством осадков на территории большей части западной и центральной Европы. Было побито множество погодных рекордов, дневная температура в отдельных районах достигала +43 градусов, а в португальском Алижо достигла 47 градусов.

«Космический аппарат «Канопус-В» запечатлел обмеление рек, которое происходит из-за аномальной жары на европейской территории», — говорится в сообщении, сопровождающем публикацию в канале.

На фотографии видна текущая в Италии река По и отмечена ее отмель.

Канопус-В — это серия российских спутников дистанционного зондирования Земли, запущенные для картографирования, мониторинга ЧС, в том числе пожаров, оперативного наблюдения заданных районов. Всего на орбите находится 7 таких аппаратов, включая запущенный по заказу Ирана.