В российском магазине приложений появилась новая возможность

В российском магазине приложений RuStore, который позиционируется как отечественная альтернатива Google Play, появилась возможность совершать покупки внутри приложений. О нововведении в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», сообщила компания VK, разрабатывающая сервис.

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«Разработчики смогут монетизировать приложения на базе Android, а пользователи — покупать подписки и совершать разовые покупки в RuStore», — рассказали создатели магазина. Для совершения платежей в приложениях, уточнили они, пользователям понадобится привязать банковскую карту в личном кабинете.

При этом разработчикам в RuStore доступны привычные инструменты монетизации. Создатели приложения могут ввести платную подписку или добавить опцию разовых платежей.

«Для того чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит всего 15 процентов», — объяснили в VK.

Отмечается, что в будущем в RuStore планируют добавить другие возможности для монетизации, а также более удобные способы оплаты для пользователей.

В середине июля сообщалось, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний. Лидерами по загрузке стали финансовые приложения.