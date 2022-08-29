В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
46 минут назад

В российском магазине приложений появилась новая возможность

Lenta.ruиещё 7

В российском магазине приложений RuStore, который позиционируется как отечественная альтернатива Google Play, появилась возможность совершать покупки внутри приложений. О нововведении в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», сообщила компания VK, разрабатывающая сервис.

В российском магазине приложений появилась новая возможность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разработчики смогут монетизировать приложения на базе Android, а пользователи — покупать подписки и совершать разовые покупки в RuStore», — рассказали создатели магазина. Для совершения платежей в приложениях, уточнили они, пользователям понадобится привязать банковскую карту в личном кабинете.

При этом разработчикам в RuStore доступны привычные инструменты монетизации. Создатели приложения могут ввести платную подписку или добавить опцию разовых платежей.

«Для того чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит всего 15 процентов», — объяснили в VK.

Отмечается, что в будущем в RuStore планируют добавить другие возможности для монетизации, а также более удобные способы оплаты для пользователей.

В середине июля сообщалось, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний. Лидерами по загрузке стали финансовые приложения.

RuStore, созданный совместно VK и Минцифры, стал доступен для пользователей устройств на Android в мае. Перед этим стало известно, что отечественная платформа будет предустанавливаться на мобильные устройства в России.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители