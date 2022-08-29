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8 минут назад

Американские ученые предложили выращивать на Марсе люцерну

Газета.Ru

Люцерна может стать лучшим растением для выращивания в марсианском грунте. К таким выводам пришли авторы статьи, опубликованной в журнале PLOS One.

Американские ученые предложили выращивать на Марсе люцерну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Работа была посвящена исследованию проблем выращивания растений первыми марсианскими поселенцами. «Недостаточное содержание питательных веществ в почве и высокий уровень солености местной воды делают выращивание кормовых культур на Марсе практически невозможным. В связи с этим принципиально важно разработать стратегии по повышению доли питательных веществ в грунте Марса и опреснению воды для обеспечения долгосрочных миссий», — резюмируют специалисты Университета штата Айова.

Тем не менее, по их мнению хорошим выбором для первых марсианских фермеров может стать люцерна, растение семейства бобовых с мощной корневой системой. Чтобы выяснить это, ученые создали симулятор марсианского грунта из земных компонентов, близко воспроизводящий реголит. Лабораторные опыты показали, что люцерне не требуется для выживания в такой почве никаких дополнительных удобрений. Более того, люцерна сама может выступать в качестве удобрения при выращивании таких культур как салат, редис и репа.

Тем не менее, даже для выращивания люцерны придется решить проблему пресной воды из-за предполагаемой высокой солености многих марсианских залежей льда.

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