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56 минут назад

Из-за засухи в Британии на поверхности появилась затопленная деревня

Газета.Ru

Из-за засухи в Британии на поверхности появилась затопленная деревня, пишет LADBible. Дома находились под водой десятилетиями.

Из-за засухи в Британии на поверхности появилась затопленная деревня
Фото: Nichola Barningham/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Nichola Barningham/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Затонувшая деревня находится рядом с водохранилищем в Северном Йоркшире. Из-за сильной жары уровень воды в искусственном озере упал, позволив руинам домов вновь оказаться на поверхности. Раньше в деревне жили около 1250 человек, но в начале ХХ века местные власти приняли решение затопить ее.

Первой, кто заметил руины, была Никола Барнингем. По словам женщины, она вышла на прогулку и не подозревала, что на этом месте раньше стояла деревня. Как рассказали местные жители, последний раз затопленные дома были видны летом 1995 года, когда Британию тоже накрыла жара.

В компании, которой принадлежит водоем, напомнили людям, что плавать и заниматься дайвингом в водохранилище строго запрещено.

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