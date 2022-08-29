Из-за засухи в Британии на поверхности появилась затопленная деревня, пишет LADBible. Дома находились под водой десятилетиями.

Фото: Nichola Barningham/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Nichola Barningham/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Затонувшая деревня находится рядом с водохранилищем в Северном Йоркшире. Из-за сильной жары уровень воды в искусственном озере упал, позволив руинам домов вновь оказаться на поверхности. Раньше в деревне жили около 1250 человек, но в начале ХХ века местные власти приняли решение затопить ее.

Первой, кто заметил руины, была Никола Барнингем. По словам женщины, она вышла на прогулку и не подозревала, что на этом месте раньше стояла деревня. Как рассказали местные жители, последний раз затопленные дома были видны летом 1995 года, когда Британию тоже накрыла жара.