Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля пользователя. Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам CEO «ВКонтакте» Марины Красновой, в новом профиле сделан упор на «индивидуальность, в нем легко можно будет демонстрировать свои увлечения и хобби, делиться творчеством». Также она рассказала, что пользователям стали доступны аватары vmoji.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

«Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, легкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — рассказала Краснова.

Также владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков.

«Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля», — уточнили в соцсети.

В пресс-службе также добавили, что управление профилем станет для пользователей более простым и интуитивным, при этом основная информация о владельце аккаунта, контакты и подробное описание останутся на первом плане.

Также в пресс-службе напомнили, что в августе «ВКонтакте» представила новый дизайн ленты — оно станет доступно пользователям в течение нескольких недель. Кроме главного экрана приложения с лентой, новый дизайн также получат ключевые разделы —«Сервисы», профиль пользователя и сообщества.

«Обновление станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0», — отмечено в пресс-релизе.