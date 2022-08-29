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1 час назад

«ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля

Секрет Фирмыиещё 2

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля пользователя. Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам CEO «ВКонтакте» Марины Красновой, в новом профиле сделан упор на «индивидуальность, в нем легко можно будет демонстрировать свои увлечения и хобби, делиться творчеством». Также она рассказала, что пользователям стали доступны аватары vmoji.

«ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, легкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — рассказала Краснова.

Также владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков.

«Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля», — уточнили в соцсети.

В пресс-службе также добавили, что управление профилем станет для пользователей более простым и интуитивным, при этом основная информация о владельце аккаунта, контакты и подробное описание останутся на первом плане.

Также в пресс-службе напомнили, что в августе «ВКонтакте» представила новый дизайн ленты — оно станет доступно пользователям в течение нескольких недель. Кроме главного экрана приложения с лентой, новый дизайн также получат ключевые разделы —«Сервисы», профиль пользователя и сообщества.

«Обновление станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0», — отмечено в пресс-релизе.

Ранее «Секрет» писал, что социальная сеть «ВКонтакте» стала предупреждать пользователей о подозрительных собеседниках. Как заявили в компании, если алгоритмы мессенджера заметят подозрительную активность от собеседника, в диалогах и групповых чатах появится баннер с предупреждением.

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