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1 час назад

При заправке ракеты-носителя Orion произошла утечка водорода

ТАСС

Утечка водорода произошла при заправке ракеты-носителя корабля Orion, который планируется отправить к Луне в рамках программы Artemis. Как сообщило в понедельник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), неисправность удалось устранить.

При заправке ракеты-носителя Orion произошла утечка водорода
Фото: ReutersReuters

"Во время перехода от медленного к быстрому заполнению жидким водородом ракеты-носителя мы обнаружили выброс некоторого количества водорода, который мог просочиться в продувочный бак. Утечка произошла в допустимых пределах, и мы вернулись к быстрой заправке [топлива]", - говорится в сообщении NASA в Twitter.

По информации агентства Associated Press, в связи с утечкой диспетчеры NASA были вынуждены кратковременно прекратить обратный отсчет до запуска ракеты. Он должен состояться в понедельник ориентировочно в 15:33 мск.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Наука и техника,NASA,
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