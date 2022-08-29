Астрономы нашли самые древние радиоволны в скоплении галактик

Астрономы из Университета Пуны в Индии открыли самые старые радиоволны из всех известных. Они расположены в скоплении галактик Abell 980, сообщает Astronomy & Astrophysics.

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Радиоволны довольно распространены во Вселенной. Они есть даже у Млечного Пути. Радиоволны возникают, когда сверхмассивная черная дыра находится в активной фазе и поглощает материю из окружающего пространства.

При этом большая часть материала падает в черную дыру, но некоторое количество направляется вдоль линий внешнего магнитного поля к полюсам дыры и оттуда выбрасывается наружу в виде двух струй. Эти струи движутся со скоростью, близкой к скорости света. Они проникают в межгалактическое пространство и расширяются наподобие лепестков. Из-за ускорения электронов образования испускают радиоизлучение.

Ученые отметили, что лепестки-радиоволны могут простираться на миллионы световых лет. Они оказывают влияние на межгалактическую среду с разреженным газом. Изучение данных структур позволит лучше понять эту среду и повторяющуюся активность черных дыр, которая их создает.

Но наблюдать за радиоволнами непросто, так как они довольно быстро исчезают. Авторы нового исследования предположили, что волны могут сохраниться на долгий срок в разогретой стабильной среде скопления галактик с низкой массой.

С помощью гигантского радиотелескопа Metrewave они обнаружили такую среду в скоплении Abell 980. Она расположена примерно в двух миллиардах световых лет от нас. Ученые выявили слабые радиоструктуры возрастом 260 миллионов лет.

Астрономы также идентифицировали «родительскую» галактику, откуда исходили волны. За 260 млн лет она переместилась на 250 тысяч световых лет и испустила еще одну пару лепестков.