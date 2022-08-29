Мощная вспышка на Солнце достигнет Земли 29 августа

Поток плазмы от вспышки на Солнце, которая произошла в пятницу, 26 августа, достигнет Земли сегодня, 29 августа. Как сообщает Live Science, эксперты предполагают, что в ближайшие дни можно ожидать еще серию подобных выбросов.

Вспышка М-класса в районе солнечного пятна AR3089 была зафиксирована космическим аппаратом NASA — Solar Dynamics Observatory. Само пятно является одним из шести активных участков поверхности Солнца, которые осуществляют выбросы. Какой силы геомагнитные возмущения вызовет плазма пока неизвестно — ученые считают, что это будет буря уровня G2 или G3.