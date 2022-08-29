В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
17 минут назад

Мощная вспышка на Солнце достигнет Земли 29 августа

Никита Бородкин

Поток плазмы от вспышки на Солнце, которая произошла в пятницу, 26 августа, достигнет Земли сегодня, 29 августа. Как сообщает Live Science, эксперты предполагают, что в ближайшие дни можно ожидать еще серию подобных выбросов.

Мощная вспышка на Солнце достигнет Земли 29 августа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вспышка М-класса в районе солнечного пятна AR3089 была зафиксирована космическим аппаратом NASA — Solar Dynamics Observatory. Само пятно является одним из шести активных участков поверхности Солнца, которые осуществляют выбросы. Какой силы геомагнитные возмущения вызовет плазма пока неизвестно — ученые считают, что это будет буря уровня G2 или G3.

Под угрозой находятся работа систем GPS, радиосвязи и энергосистем. Однако эксперты предполагают, что если сбои в их функционировании и будут, то лишь кратковременные.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители