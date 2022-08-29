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39 минут назад

Роскомнадзор запросил информацию у онлайн-кинотеатра Start о возможной утечке данных

ТАСС

Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Start детальную информацию об утечке данных зарегистрированных пользователей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор запросил информацию у Start о возможной утечке данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

Накануне команда онлайн-кинотеатра Start подтвердила факт утечки данных пользователей, отметив, что эта информация в основном не представляет интереса для злоумышленников и в настоящее время уязвимость устранена. В частности, стала доступна часть адресов электронной почты и номеров телефонов клиентов по состоянию на 2021 год.

В воскресенье утром в Telegram-каналах появилась информация об утечке данных пользователей сервиса. Сообщалось, что в базе 72 гигабайта данных о почти 44 миллионах пользователей.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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