Роскомнадзор запросил информацию у Start о возможной утечке данных

Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Start детальную информацию об утечке данных зарегистрированных пользователей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - сказали в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

Накануне команда онлайн-кинотеатра Start подтвердила факт утечки данных пользователей, отметив, что эта информация в основном не представляет интереса для злоумышленников и в настоящее время уязвимость устранена. В частности, стала доступна часть адресов электронной почты и номеров телефонов клиентов по состоянию на 2021 год.