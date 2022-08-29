Apple зарегистрировала три товарных марки для устройств VR

Apple зарегистрировала три новые марки связанные с технологией виртуальной реальности – Reality Pro, Reality One и Reality Processor. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Bloomberg. По данным издания, Apple использовала аффилированную фирму, с помощью которой ранее уже регистрировала товарные знаки неанонсированных продуктов.

Отмечается, что заявки на регистрацию Reality Pro, Reality One и Reality Processor были поданы сразу в нескольких регионах: США, странах ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии и не только. В случае удовлетворения поданных запросов Apple номинально станет контролировать марки через аффилированные организации.

По данным Bloomberg, название Reality Pro получит флагманская модель VR-устройства, которая сейчас носит кодовое имя N301. После N301 компания анонсирует обновленное устройство с кодовым названием N602. Третьими будут представлены очки дополненной реальности – N421.

В издании также предположили, что марка Reality Processor, скорее всего, относится к модификации процессора М2 с 16 Гб оперативной памяти, которая будет адаптирована под VR- и AR-устройства.