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1 час назад

Bloomberg: Apple зарегистрировала три товарных марки для устройств виртуальной реальности

Газета.Ru

Apple зарегистрировала три новые марки связанные с технологией виртуальной реальности – Reality Pro, Reality One и Reality Processor. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Bloomberg. По данным издания, Apple использовала аффилированную фирму, с помощью которой ранее уже регистрировала товарные знаки неанонсированных продуктов.

Apple зарегистрировала три товарных марки для устройств VR
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что заявки на регистрацию Reality Pro, Reality One и Reality Processor были поданы сразу в нескольких регионах: США, странах ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии и не только. В случае удовлетворения поданных запросов Apple номинально станет контролировать марки через аффилированные организации.

По данным Bloomberg, название Reality Pro получит флагманская модель VR-устройства, которая сейчас носит кодовое имя N301. После N301 компания анонсирует обновленное устройство с кодовым названием N602. Третьими будут представлены очки дополненной реальности – N421.

В издании также предположили, что марка Reality Processor, скорее всего, относится к модификации процессора М2 с 16 Гб оперативной памяти, которая будет адаптирована под VR- и AR-устройства.

Ожидается, что Reality Pro компания Apple покажет уже следующей весной на WWDC. Остальные два устройства, по данным Bloomberg, увидят свет до 2030 года.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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