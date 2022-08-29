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44 минуты назад

Установку Windows 10 усложнят

Lenta.ru

Microsoft изменит требования к установке ОС Windows прошлого поколения. Об этом сообщает издание Neowin.

Microsoft усложнит установку Windows 10
Фото: MIcrosoftMIcrosoft

На обновленные системные требования для Windows 10 обратил внимание пользователь Twitter под ником XenoPanther. Энтузиаст изучил системные файлы версии 21327 и обнаружил, что ее установка может быть невозможна без наличия криптографического модуля Trusted Platform Module (TPM). Автор заявил, что таким образом Microsoft усложнила установку ОС.

Ранее наличие TPM было обязательным при установке Windows 11. Завышенные, по мнению специалистов, системные требования Windows 11 усложняли установку операционной системы. Так, данный модуль мог отсутствовать даже у современных компьютеров. Позже в Microsoft объяснили, что наличие TPM заметно увеличивает уровень безопасности системы.

Автор XenoPanther отметил, что обновленные параметры были замечены в системном файле appraiserres.dll. По словам специалиста, установить Windows 10 без TPM можно, если удалить данный файл.

В конце августа инсайдер XenoPanther рассказал, что Microsoft решила давать обновлениям для ОС Windows упрощенные названия. При этом ранее в компании планировали называть обновления в честь людей или животных, однако решили, что это может запутать пользователей.

Наука и техника,Microsoft,
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